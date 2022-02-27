Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Eda Ece Aşk Acısına Düştü! Sevgilisiyle Ayrıldı Mı? Sosyal Medya Sallanıyor! Ne Halit, Ne Çağatay! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, öyle bir itirafta bulundu ki, milyonlar şok oldu. Uzun bir süredir Basketbolcu Buğrahan Tuncer’le aşk yaşayan Eda Ece’nin sözleri ise “ayrıldılar mı?” sorusunu getirdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu! Meğer ne Halit, ne Çağatay…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinde yıllardır Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Yasak Elma dizisinde hem Halit’e, hem de Çağatay’a aşık oluş olan Yıldız, normal hayatında her şeyin çok farklı olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.