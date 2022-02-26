- 26 Şub 2022 - 16:26 G: 26 Şub 2022 - 16:35

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’den Şok İtiraf! Sevgilisiyle Ayrıldı Mı? Sosyal Medya Sallanıyor! Ne Halit, Ne Çağatay! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, öyle bir itirafta bulundu ki, milyonlar şok oldu. Uzun bir süredir Basketbolcu Buğrahan Tuncer’le aşk yaşayan Eda Ece’nin sözleri ise “ayrıldılar mı?” sorusunu getirdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu! Meğer ne Halit, ne Çağatay…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinde yıllardır Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Yasak Elma dizisinde hem Halit’e, hem de Çağatay’a aşık oluş olan Yıldız, normal hayatında her şeyin çok farklı olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Şub 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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