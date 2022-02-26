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26 Şub 2022 - 16:26

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’den Şok İtiraf! Sevgilisiyle Ayrıldı Mı? Sosyal Medya Sallanıyor! Ne Halit, Ne Çağatay! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, öyle bir itirafta bulundu ki, milyonlar şok oldu. Uzun bir süredir Basketbolcu Buğrahan Tuncer’le aşk yaşayan Eda Ece’nin sözleri ise “ayrıldılar mı?” sorusunu getirdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu! Meğer ne Halit, ne Çağatay…