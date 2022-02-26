Survivor All Star’da İlk Dokunulmazlığın Sahibi Belli Oldu! Takımlarda İç Kaos Yaşanacak; Büyük Yıkım Olacak! Tarihi İfşa Açıklandı; Ortalık Karıştı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu! Takımlarda iç kaos yaşanırken; büyük yıkımın yakında olduğu da görüldü! Tarihi ifşanın ortaya çıkmasının ardından ortalıkta çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan ve tansiyon yaşatan Survivor’da yarışlarda bunu bit tık üst seviyelere kadar çıkarmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Survivor’da Ünlüler takımı oyunu kazanmıştı. Yeni bölümde ise Atakan’ın skandal bir hamle yapması her şeyi yerle bir etmişti. Şimdi ise Survivor yarışmasının tarihi sorunu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.