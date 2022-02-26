Survivor All Star’da İlk Dokunulmazlığın Sahibi Belli Oldu! Takımlarda İç Kaos Yaşanacak; Büyük Yıkım Olacak! Tarihi İfşa Açıklandı; Ortalık Karıştı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan ve tansiyon yaşatan Survivor’da yarışlarda bunu bit tık üst seviyelere kadar çıkarmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Survivor’da Ünlüler takımı oyunu kazanmıştı. Yeni bölümde ise Atakan’ın skandal bir hamle yapması her şeyi yerle bir etmişti. Şimdi ise Survivor yarışmasının tarihi sorunu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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