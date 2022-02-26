Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Şok Gönderme! Doğum Gününde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Evlenme Teklifi Kadar Konuşulacak! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, gündeme bomba gibi düştü. Akılları yerinden çıkaran bir paylaşımda bulunan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’e doğum gününde ilan-ı aşk ederek bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi eden ve günlerce konuşulan ikilinin bu paylaşımının da uzun süre konuşulacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevilerek takip edilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi etmişti. Evlilik teklifiyle günlerce konuşulan Demet Özdemir, 70 bin dolarlık bir yüzük almıştı. Geceliği 80 bin lira olduğu iddia edilen bir kral dairesinde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, şimdide doğum günüyle gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.