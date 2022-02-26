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26 Şub 2022 - 17:59

Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Şok Gönderme! Doğum Gününde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Evlenme Teklifi Kadar Konuşulacak! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, gündeme bomba gibi düştü. Akılları yerinden çıkaran bir paylaşımda bulunan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’e doğum gününde ilan-ı aşk ederek bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi eden ve günlerce konuşulan ikilinin bu paylaşımının da uzun süre konuşulacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…