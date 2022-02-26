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26 Şub 2022 - 18:24

Survivor Batuhan Çıldırdı! Kralını Bile Tanımadı, Sözleriyle Adayı Yaktı! Acun Ilıcalı Önüne Geçemeyecek! Kadın, Çocuk Dinlemedi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da hem 2021 yılında, hem de 2022 yılında bulunan Batuhan Karacakaya, adeta çıldırdı! Kralını bile tanımayan Batuhan Karacakaya, sözleriyle adayı havaya kaldırdı! Acun Ilıcalı’nın bile önüne geçemeyeceği yorumlarda bulunan Batuhan Karacakaya, kadın – çocuk dinlemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…