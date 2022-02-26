- 26 Şub 2022 - 18:24 G: 26 Şub 2022 - 18:30

Survivor Batuhan Çıldırdı! Kralını Bile Tanımadı, Sözleriyle Adayı Yaktı! Acun Ilıcalı Önüne Geçemeyecek! Kadın, Çocuk Dinlemedi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da hem 2021 yılında, hem de 2022 yılında bulunan Batuhan Karacakaya, adeta çıldırdı! Kralını bile tanımayan Batuhan Karacakaya, sözleriyle adayı havaya kaldırdı! Acun Ilıcalı’nın bile önüne geçemeyeceği yorumlarda bulunan Batuhan Karacakaya, kadın – çocuk dinlemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Adaya yeniden dönen Nagihan ise “Benim için Survivor asıl şimdi başlıyor. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise sözlerinin arkasında durmasına Batuhan Karacakaya’dan şok bir yorum geldi!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Şub 2022 - 18:24 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da İlk Dokunulmazlığın Sahibi Belli Oldu! Takımlarda İç Kaos Yaşanacak; Büyük Yıkım Olacak! Tarihi İfşa Açıklandı; Ortalık Karıştı! mask
Survivor All Star’da İlk Dokunulmazlığın Sahibi Belli Oldu! Takımlarda İç Kaos Yaşanacak; Büyük Yıkım Olacak! Tarihi İfşa Açıklandı; Ortalık Karıştı!
Survivor’un En Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Neden O İsimle Çalıştığını İlk Kez Açıkladı! Yarışmacıları Onun İçin İpe Getirmişti! Meğer… mask
Survivor’un En Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Neden O İsimle Çalıştığını İlk Kez Açıkladı! Yarışmacıları Onun İçin İpe Getirmişti! Meğer…
Survivor All Star’da Skandal Değişiklik! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tam Tamına 6 Kişiyi İlgilendiriyor! Yarışmacıların Canına Okuyacak! mask
Survivor All Star’da Skandal Değişiklik! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tam Tamına 6 Kişiyi İlgilendiriyor! Yarışmacıların Canına Okuyacak!
Survivor Yasin Yarışmadan Çekildi Mi? Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Survivor Yarışmasının Kaderi Değişiyor! Acun Ilıcalı İki Seçenek Sunmuştu… mask
Survivor Yasin Yarışmadan Çekildi Mi? Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Survivor Yarışmasının Kaderi Değişiyor! Acun Ilıcalı İki Seçenek Sunmuştu…
Survivor 31. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 26 Şubat 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 31. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 26 Şubat 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Barış’tan Nisa Bölükbaşı Açıklaması Geldi! Meğer Ondan Sonra… Herkesin Gözlerinin İçine Bakarak Açıkladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Barış’tan Nisa Bölükbaşı Açıklaması Geldi! Meğer Ondan Sonra… Herkesin Gözlerinin İçine Bakarak Açıkladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor Atakan Yarışmadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İhracı Açıkladı; Yaptığı Hata Gözlerden Kaçmadı! “Yok Artık” mask
Survivor Atakan Yarışmadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İhracı Açıkladı; Yaptığı Hata Gözlerden Kaçmadı! “Yok Artık”
Survivor All-Star 31. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 25 Şubat 2022 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 31. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 25 Şubat 2022 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Ayşe Büyük Kriz Sebebi Oldu! “Resmen Kandırıldık” İki Yerde de Çok Farklı! Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Hiç Beklenmiyordu! mask
Survivor Ayşe Büyük Kriz Sebebi Oldu! “Resmen Kandırıldık” İki Yerde de Çok Farklı! Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Hiç Beklenmiyordu!
"Survivor Batuhan Yarışmayı Bıraktı Dönüyor!" Öyle Bir İsim Birinci Oldu Ki, Adada Kalmasına Gerek Kalmadı; Şampiyon Ortaya Çıktı! Kanlı Bıçaklı Olduğu Bile… mask
"Survivor Batuhan Yarışmayı Bıraktı Dönüyor!" Öyle Bir İsim Birinci Oldu Ki, Adada Kalmasına Gerek Kalmadı; Şampiyon Ortaya Çıktı! Kanlı Bıçaklı Olduğu Bile…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Şok Gönderme! Doğum Gününde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Evlenme Teklifi Kadar Konuşulacak! Neler Oluyor? mask
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Şok Gönderme! Doğum Gününde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Evlenme Teklifi Kadar Konuşulacak! Neler Oluyor?
Survivor All Star’da İlk Dokunulmazlığın Sahibi Belli Oldu! Takımlarda İç Kaos Yaşanacak; Büyük Yıkım Olacak! Tarihi İfşa Açıklandı; Ortalık Karıştı! mask
Survivor All Star’da İlk Dokunulmazlığın Sahibi Belli Oldu! Takımlarda İç Kaos Yaşanacak; Büyük Yıkım Olacak! Tarihi İfşa Açıklandı; Ortalık Karıştı!
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’den Şok İtiraf! Sevgilisiyle Ayrıldı Mı? Sosyal Medya Sallanıyor! Ne Halit, Ne Çağatay! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’den Şok İtiraf! Sevgilisiyle Ayrıldı Mı? Sosyal Medya Sallanıyor! Ne Halit, Ne Çağatay! Neler Oluyor?
Survivor Atakan’ın Cezası Acun Ilıcalı Sağ Kolunun Ağzından Kaçırdı! Hamama Giren Terler… Yarışmadan Çekilmek İstese Yeridir… mask
Survivor Atakan’ın Cezası Acun Ilıcalı Sağ Kolunun Ağzından Kaçırdı! Hamama Giren Terler… Yarışmadan Çekilmek İstese Yeridir…
Masumlar Apartmanı’na Serenay Sarıkaya Şoku! Gümbür Gümbür Geliyor; Sadece 5 Dakika İçin Rekor Fiyat! Hesapta Balya Balya… mask
Masumlar Apartmanı’na Serenay Sarıkaya Şoku! Gümbür Gümbür Geliyor; Sadece 5 Dakika İçin Rekor Fiyat! Hesapta Balya Balya…
Mahmut Tuncer’in Kızı Durmak Nedir Bilmiyor! Mesleğini Duyan Titredi; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Durmak Nedir Bilmiyor! Mesleğini Duyan Titredi; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…
Survivor’un En Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Neden O İsimle Çalıştığını İlk Kez Açıkladı! Yarışmacıları Onun İçin İpe Getirmişti! Meğer… mask
Survivor’un En Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Neden O İsimle Çalıştığını İlk Kez Açıkladı! Yarışmacıları Onun İçin İpe Getirmişti! Meğer…
Oğuzhan Koç Sevişme Sahnelerine Delirmişti; Son Paylaşım Titretti! Demet Özdemir’den Gelen Gönderme Şok Etti! Neler Oluyor? mask
Oğuzhan Koç Sevişme Sahnelerine Delirmişti; Son Paylaşım Titretti! Demet Özdemir’den Gelen Gönderme Şok Etti! Neler Oluyor?
Alişan ve Buse Varol’un Oğullarından Kahreden Haber! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Mosmor Oldu… mask
Alişan ve Buse Varol’un Oğullarından Kahreden Haber! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Mosmor Oldu…
Hande Erçel’in En Yakın Arkadaşından Şok Sözler! Kerem Bürsin ve Hande Erçel Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… 8,9 Şiddetinde Deprem! mask
Hande Erçel’in En Yakın Arkadaşından Şok Sözler! Kerem Bürsin ve Hande Erçel Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… 8,9 Şiddetinde Deprem!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Şok Gönderme! Doğum Gününde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Evlenme Teklifi Kadar Konuşulacak! Neler Oluyor? mask
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Şok Gönderme! Doğum Gününde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Evlenme Teklifi Kadar Konuşulacak! Neler Oluyor?
Survivor All Star’da İlk Dokunulmazlığın Sahibi Belli Oldu! Takımlarda İç Kaos Yaşanacak; Büyük Yıkım Olacak! Tarihi İfşa Açıklandı; Ortalık Karıştı! mask
Survivor All Star’da İlk Dokunulmazlığın Sahibi Belli Oldu! Takımlarda İç Kaos Yaşanacak; Büyük Yıkım Olacak! Tarihi İfşa Açıklandı; Ortalık Karıştı!
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’den Şok İtiraf! Sevgilisiyle Ayrıldı Mı? Sosyal Medya Sallanıyor! Ne Halit, Ne Çağatay! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’den Şok İtiraf! Sevgilisiyle Ayrıldı Mı? Sosyal Medya Sallanıyor! Ne Halit, Ne Çağatay! Neler Oluyor?
Survivor Atakan’ın Cezası Acun Ilıcalı Sağ Kolunun Ağzından Kaçırdı! Hamama Giren Terler… Yarışmadan Çekilmek İstese Yeridir… mask
Survivor Atakan’ın Cezası Acun Ilıcalı Sağ Kolunun Ağzından Kaçırdı! Hamama Giren Terler… Yarışmadan Çekilmek İstese Yeridir…
Masumlar Apartmanı’na Serenay Sarıkaya Şoku! Gümbür Gümbür Geliyor; Sadece 5 Dakika İçin Rekor Fiyat! Hesapta Balya Balya… mask
Masumlar Apartmanı’na Serenay Sarıkaya Şoku! Gümbür Gümbür Geliyor; Sadece 5 Dakika İçin Rekor Fiyat! Hesapta Balya Balya…
Mahmut Tuncer’in Kızı Durmak Nedir Bilmiyor! Mesleğini Duyan Titredi; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Durmak Nedir Bilmiyor! Mesleğini Duyan Titredi; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status