Survivor Batuhan İstanbul'a Dönme Restini Çekti! Kralını Bile Tanımadı, Sözleriyle Adayı Yaktı! Acun Ilıcalı Önüne Geçemeyecek! Kadın, Çocuk Dinlemedi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da hem 2021 yılında, hem de 2022 yılında bulunan Batuhan Karacakaya, adeta çıldırdı! Kralını bile tanımayan Batuhan Karacakaya, sözleriyle adayı havaya kaldırdı! Acun Ilıcalı’nın bile önüne geçemeyeceği yorumlarda bulunan Batuhan Karacakaya, kadın – çocuk dinlemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Adaya yeniden dönen Nagihan ise “Benim için Survivor asıl şimdi başlıyor. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise sözlerinin arkasında durmasına Batuhan Karacakaya’dan şok bir yorum geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.