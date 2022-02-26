Camdaki Kız Dizisinden Muzo Ayrılıyor Mu? Derin Sessizlik Bozuldu; İşler Yoldan Çıktı! Finalden Kurtarmak İçin Kellesini Feda Etti!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinden Muzo’nun ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Derin sessizlik bir anda bozulurken; işlerde yoldan çıktı! Dizinin final olacağına dair iddialar artarken; Enis Arıkan’ın hayat verdiği Muzo karakterinin karakterini feda ettiği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tuğrul Tülek, Selma Ergeç ve Nur Sürer gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi, Perşembe akşamları fırtına gibi esmeye devam ediyor. Camdaki Kız dizisine sonradan katılan ve elleri titreyerek ilk bölümünü oynayan Muzo’nun diziden çıkacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.