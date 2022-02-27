- 27 Şub 2022 - 01:11

Camdaki Kız Dizisinden Muzo Valizini Topladı Bitiriyor! Derin Sessizlik Bozuldu; İşler Yoldan Çıktı! Finalden Kurtarmak İçin Kendisini Feda Etti!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinden Muzo’nun ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Derin sessizlik bir anda bozulurken; işlerde yoldan çıktı! Dizinin final olacağına dair iddialar artarken; Enis Arıkan’ın hayat verdiği Muzo karakterinin karakterini feda ettiği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tuğrul Tülek, Selma Ergeç ve Nur Sürer gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi, Perşembe akşamları fırtına gibi esmeye devam ediyor. Camdaki Kız dizisine sonradan katılan ve elleri titreyerek ilk bölümünü oynayan Muzo’nun diziden çıkacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Şub 2022 - 01:11 Ankara- Yaşam

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