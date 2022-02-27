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27 Şub 2022 - 01:11

Camdaki Kız Dizisinden Muzo Valizini Topladı Bitiriyor! Derin Sessizlik Bozuldu; İşler Yoldan Çıktı! Finalden Kurtarmak İçin Kendisini Feda Etti!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinden Muzo’nun ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Derin sessizlik bir anda bozulurken; işlerde yoldan çıktı! Dizinin final olacağına dair iddialar artarken; Enis Arıkan’ın hayat verdiği Muzo karakterinin karakterini feda ettiği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…