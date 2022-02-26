- 26 Şub 2022 - 19:06 G: 26 Şub 2022 - 19:07

Survivor Yarışmasından Yasin Gidiyor, Yunus Emre Geliyor! Acun Ilıcalı Skandal Kararını Verdi! Dominik Adasında Bir İlk Kez Gerçekleşecek!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir olay yaşandı! Yarışmadan Yasin’in gideceği ve Yunus Emre’nin yeniden yarışmaya geleceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın verdiği kararla ağızlar açık kalırken; Dominik adasında bir ilkin yaşanacağı iddia edildi! Peki, Survivor All Star yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor yarışmasında ödül oyunu oynanmış ve kazanan takım Ünlüler olmuştu. 8-7 skorla yarış biterken; mantı ödülünü kazanan takım Ünlüler afiyetle yemeklerini yemişti. Yarışmadan Çarşamba gecesi ayrılan Yunus Emre hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

26 Şub 2022 - 19:06 Ankara- Yaşam

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