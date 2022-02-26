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26 Şub 2022 - 19:06

Survivor Yarışmasından Yasin Gidiyor, Yunus Emre Geliyor! Acun Ilıcalı Skandal Kararını Verdi! Dominik Adasında Bir İlk Kez Gerçekleşecek!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir olay yaşandı! Yarışmadan Yasin’in gideceği ve Yunus Emre’nin yeniden yarışmaya geleceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın verdiği kararla ağızlar açık kalırken; Dominik adasında bir ilkin yaşanacağı iddia edildi! Peki, Survivor All Star yarışmasında neler oluyor?