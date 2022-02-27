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27 Şub 2022 - 01:12

Seren Serengil’den Eski Eşine Şok Sözler! Ebru Gündeş’le Anılması Bile Çıldırtmıştı; Açıklaması Olay Oldu! Neler Oldu Neler…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den eski eşine doğru doğrusu eski eşlerine skandal bir gönderme geldi. En son eşi olan Yaşar İpek, Ebru Gündeş’le anılınca sinir krizi geçirmiş ve “Ebru parasız insanla birlikte olmaz” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise eski eşlerine öyle bir gönderme yaptı ki…