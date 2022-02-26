Seren Serengil’den Eski Eşine Tokat Gibi Gönderme! Ebru Gündeş’le Anılması Bile Çıldırtmıştı; Açıklaması Olay Oldu! Neler Oldu Neler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den eski eşine doğru doğrusu eski eşlerine skandal bir gönderme geldi. En son eşi olan Yaşar İpek, Ebru Gündeş’le anılınca sinir krizi geçirmiş ve “Ebru parasız insanla birlikte olmaz” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise eski eşlerine öyle bir gönderme yaptı ki…
Söylemezsem Olmaz programında yapmış olduğu açıklamalarla ve sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Seren Serengil, kısa bir süre önce Arto’yla kavga etmişti. Hülya Avşar’ı savunduğu için Arto sert çıkmış, Seren Serengil ise “Senin yaptığın yeter! Haddini bil öyle konuş Arto” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Seren Serengil, eski eşleri hakkında öyle bir şey dedi ki…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.