Surivivor'dan elendi, 'Fırtına' gibi dönüyor! Yeni Projesi Görenleri Şaşırttı...

Ocak ayında ilk teklisi ‘İstanbul’ şarkısını yayınladıktan sonra Survivor sebebiyle kısa bir ara verdiği müzik kariyerine yeniden odaklanan Furkan Kızılay, önümüzdeki günlerde sevenleriyle sahnelerde buluşacak.

Söz ve müziğini Müzisyen Can Doe’nin yaptığı Fırtına şarkısı, özlenen akustik sound’u dinleyicilere sunarak, müzikal anlamda barındırdığı iniş çıkışlar sayesinde hüzünlü bir yapı sunuyor. Bu parçada, müzikal performans da ön planda tutularak Morrie Production tarafından çekilen akustik video klip, gelecek sahneler için de etkili bir zemin oluşturuyor.