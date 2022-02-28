Surivivor'dan elendi, 'Fırtına' gibi dönüyor! Yeni Projesi Görenleri Şaşırttı...
Survivor 2022 All-Star yarışmasında verdiği hırslı mücadeleye rağmen elenen Furkan Kızılay yorgunluğunu Miami’de attıktan sonra Türkiye’ye dönüyor.
Ocak ayında ilk teklisi ‘İstanbul’ şarkısını yayınladıktan sonra Survivor sebebiyle kısa bir ara verdiği müzik kariyerine yeniden odaklanan Furkan Kızılay, önümüzdeki günlerde sevenleriyle sahnelerde buluşacak.
Söz ve müziğini Müzisyen Can Doe’nin yaptığı Fırtına şarkısı, özlenen akustik sound’u dinleyicilere sunarak, müzikal anlamda barındırdığı iniş çıkışlar sayesinde hüzünlü bir yapı sunuyor. Bu parçada, müzikal performans da ön planda tutularak Morrie Production tarafından çekilen akustik video klip, gelecek sahneler için de etkili bir zemin oluşturuyor.
28 Şub 2022 - 09:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.