ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 28 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hava koşulları nedeniyle zor bir haftaya başlayan Ankara’da tüm ASKİ ekipleri, bu koşulların yaratabileceği su kesintilerinin önüne geçmek için sahaya inmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 28 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 28 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

Arıza Tarihi: 28.02.2022 07:00:00

Tamir Tarihi: 28.02.2022 12:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ BATISİTESİ MAHALLESİ GERSAN SANAYİ SİTESİ 2307.SOKAK NO:21 ÖNÜNDE Ø100LÜK ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BATISİTESİ MAHALLESİ GERSAN SANAYİ VE CİVARI

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