- 28 Şub 2022 - 10:27 G: 28 Şub 2022 - 10:29

Ankara Döneri Festivali unutulmaz bir gün yaşattı! “Angaralıyız ve Angara'da Angara döneri yenir”

Binlerce kişi bu festivalde buluştu. Festivale, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, belediye başkan yardımcıları ve binlerce vatandaşa katıldı.

Başkent’in festival şehri Mamak’ta düzenlenen Ankara Döneri Festivali, Başkentlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve binlerce Ankaralı’nın akın ettiği festivalde, Ünlü sanatçı Veli Erdem Karakülah’ın şarkılarıyla gönüllerince eğlenen vatandaşlar, Ankara Döneri’nin tadını da doyasıya çıkardı. Festivale, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, belediye başkan yardımcıları ve binlerce vatandaşa katıldı.

“Angaralıyız ve Angara'da Angara döneri yenir”

Ankara dönerini tanıtmak ve vatandaşların keyifli bir gün geçirmesini sağlamak için bu festivali düzenlediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Zor zamanlar geçirdik. Özellikle salgın döneminde evden çıkmakta zorlandık. Salgın da nispeten azalmaya başladı. Bizde çoluk çocuk tüm hemşehrilerimizi bir araya getirelim dedik” ifadelerini kullandı. Ankara'ya has bir lezzetle bir araya geldikleri için mutlu duyduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Köse, “Biz Mamak'ta büyük bir aileyiz. Ailemize ikramlarda bulunmak istedik. Festivalleri bu yüzden yapıyoruz. Biz ‘Angaralıyız ve Angara'da Angara döneri yenir' diyoruz. Ankara Döner Festivali'nde size ikram etmek üzere sadece döner değil, tavuk pilav, çorba ve çay ikramında bulunuyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve böyle etkinliklerde buluşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Başkan Köse, vatandaşlara kendi elleriyle hazırladığı ikramları vatandaşlara dağıtmayı da ihmal etmedi.

Mamak’ta hizmet halkasını günden güne büyüyor

Mamak’ta her hafta bir açılış gerçekleştiğini ifade AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “İlçemizde hizmet halkasını günden güne büyüten Mamak Belediye Başkanımı Murat Köse’ye öncelikle teşekkür ediyorum. Bir tarafta bilim sanat kültür merkezlerimiz, bir tarafta mahalle konaklarımız, bir tarafta millet kıraathanelerimiz, bir tarafta kütüphanelerimiz ve daha niceleri bu halkalardan sayabildiklerim. Bunların yanı sıra hafta sonları vatandaşlarımızla bir araya geldiği organizasyonlarımız ile festivalle gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”dedi.

28 Şub 2022 - 10:27 - Belediyeler

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