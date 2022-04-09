Survivor Sema Ne Kadar Kazanıyor? Kazandığı Para Miktarını Duyanlar Şaştı Kaldı! Hesabı Döviz Kasası Gibi Her Gün Yükseliyor… Sema Aydemir'in Hesabı Paradan Patlayabilir!

TV8 ekranlarında Ocak ayından itibaren yayın hayatına başlayan dünyanın en zorlu yarışması Survivor All Star yarışmacıları bölüm başı ücret alıyor. Özellikle Survivor Sema Aydemir’in aldığı ücret adeta duyanlarının dudaklarını uçuklatacak. Ada hayatındaki anaç tavırları, herkesle iyi geçinen halleri ile öne çıkan başarılı yarışmacı bölüm başı aldığı ücret ile adeta döviz hesaplarını patlatacak, gören herkesin küçük dilini yutmasına neden olacak. Peki, Survivor Sema bölüm başı ne kadar ücret alıyor?

Acun Medya yapım olarak haftanın 6 günü TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Survivor All Star yarışmasının en güçlü ve başarısıyla adından söz ettiren güzel kadını Sema, son iki haftadır takım arkadaşlarıyla ve özellikle Nagihan’la yaşadığı olaylarla gündemde yerini korumaya devam ediyor. Yaptığı her hareketiyle olay kadın olmayı başaran Sema, özellikle kendini tam savunamıyor olmaktan dertli. Başarısıyla göz dolduran başarılı yarışmacının bölüm başı aldığı ücret ise resmen görenlerin gözlerini yuvalarından çıkaracak.

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