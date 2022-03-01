- 01 Mar 2022 - 00:16

Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Mart 2022 Salı Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 1 Mart 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Artan yağışların etkisiyle 1 Mart 2022 Salı günü Ankara’da elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgelerde çalışmalar başlamış bulunuyor. Bu çalışmalardan etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden Ankaralılar ise, konuyla ilgili bilgi almak istiyor. Peki, 28 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 1 Mart 2022 Salı Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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01 Mar 2022 - 00:16 - Yaşam

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