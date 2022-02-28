Halkın Hizmetkarı Dizisiyle Ünlenen Zelensky Ne Zaman Cumhurbaşkanı Oldu! Zelenski Kimdir, Kaç Yaşında? Volodemir Zelensky Mesleği Nedir?

Halkın Hizmetkarı dizisinde aldığı rol ile ünlenen ünlü komedyen Volodomir Zelensky, Ukrayna Cumhurbaşkanı oldu. Dizideki rolüyle aynı bir parti kuran başarılı devlet başkanı rüzgarı arkasına aldı ve 2018 yılında diziyle aynı isimde parti kurarak Cumhurbaşkanı oldu. İşte, detaylar…

Rusya’nın Ukrayna topraklarında saldırı düzenlemesinin hemen ardından gerilim hızla tırmanmaya devam ettiği sırada başlayan savaş karşısında Zelensky ülkesinde kalarak askerleriyle mücadele edeceğinin açıklamasını yaptı. Yaptığı açıklama karşısında hem ülkesinin vatandaşlarını hem de dünyadaki birçok ülke vatandaşının saygısını kısa sürede topladı. Ünlü komedyen olarak herkesin tanıdığı Volodemir Zelensky kimdir?



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