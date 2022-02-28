- 28 Şub 2022 - 12:09

Ukrayna'ya İşgal İçin Gelen İki Rus Asker Esir Alındı! Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu... Yakıtları Bitince...! Rus - Ukrayna Son Durum...

Yakıt almak için girdikleri benzinlikte Rus askerleri olduğunun anlaşılması ardından esir alındılar ve resmen tarihe en komik esir alınma hikayesi olarak geçmeyi başardılar. İki Rus askerinin tedavisi Bakanlık tarafından devam ederken sağlık durumlarının iyi olduğu açıklaması yapıldı.

Rusya – Ukrayna savaşının yeni gününde Rus askerlerinin yaptığı ufak bir hata esir düşmelerine neden oldu. Ukraynalıların, Rus işgaline karşı sonuna kadar mücadele ettikleri o anlarda yakıtları biten iki Rus askeri hayatlarının hatasını yaptı ve bir benzinliğe girerek yakıt almak istediler. O anlarda kıskıvrak esir alınan iki Rus askeri gören herkesi şok etti.

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sonuna kadar Rus işgaline karşı direnmek ve mücadele etmek için var güçleriyle sahada aktif rollerine devam ediyor. Fakat öyle bir olay meydana geldi ki iki Rus askerini yaptıkları bir hata sonucu Ukrayna’ya esir düşmelerine neden oldu.

Sadece yakıt almak için girdikleri benzinlikte Rus askerleri olduğunun anlaşılması ardından esir alındılar ve resmen tarihe en komik esir alınma hikayesi olarak geçmeyi başardılar. İki Rus askerinin tedavisi Bakanlık tarafından devam ederken sağlık durumlarının iyi olduğu açıklaması yapıldı. Sorgulamaları devam ederken herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyorlar.

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28 Şub 2022 - 12:09 - Dünya

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Ukrayna'ya İşgal İçin Gelen İki Rus Asker Esir Alındı! Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu... Yakıtları Bitince...! Rus - Ukrayna Son Durum... mask
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