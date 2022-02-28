- 28 Şub 2022 - 14:20

Muhteşem Yüzyıl'da Oynamıştı! Kayra Zapcı’nın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Mihrimah Sultan’ın kızı büyüdü... Görenler Şaştı Kaldı!

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gören ve henüz 20 yaşındaki genç yıldız Kayra Zapcı, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topluyor. 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zapcı, ardından oyunculuk kariyerine hızlıca adım atmıştı.

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan’ın kızı rolündeki Kayra Zapcı artık büyüdü. Nurgül Yeşilçay’a benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyucu, yeni dizisi “Canım Annem” ile her gün TV 8 ekranlarında.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gören ve henüz 20 yaşındaki genç yıldız Kayra Zapcı, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topluyor. 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zapcı, ardından oyunculuk kariyerine hızlıca adım atmıştı.

“Vatanım Sensin”, “Doğduğun Ev Kaderindir”, “Aşktan Kaçılmaz” gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zapcı’nın kariyerindeki dönüm noktası ise “Muhteşem Yüzyıl” oldu. Dizide Mihrimah Sultan’ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, “Gülperi” dizisinde ise Nurgül Yeşilçay’ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay’a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti. Genç yıldız Kayra Zapcı şu sıralar TV 8 ekranlarında her gün yayınlanmaya başlayan “Canım Annem” dizisinde Oya karakterini canlandırıyor.

28 Şub 2022 - 14:20 - Dizi Fragmanları

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Muhteşem Yüzyıl'da Oynamıştı! Kayra Zapcı’nın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Mihrimah Sultan’ın kızı büyüdü... Görenler Şaştı Kaldı! mask
Muhteşem Yüzyıl'da Oynamıştı! Kayra Zapcı’nın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Mihrimah Sultan’ın kızı büyüdü... Görenler Şaştı Kaldı!
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