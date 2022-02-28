BDDK, Yeni Taşıt Kredisi Limitleri Güncelledi! Otomobil piyasaları canlandı...

İSTANBUL (İGFA) - BDDK’nın yaptığı yeni düzenleme ile kredi limitlerinde ve vade sınırlamalarında yapılan değişiklikler taşıt kredilerine de hızlıca yansıdı.

Hatırlanacağı gibi yönetmelikte yapılan değişiklikle kredi tutarının taşıta değerine oranının ve vade sınırları; fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlarda, yüzde 70’i aşmamasına ve vade sınırının 48 ayolmasına, 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlarda, yüzde 50’yi aşmamasına ve vade sınırının 36 ay olmasına, 800 bin lira

ile 1 milyon 200 bin lira arasındaki taşıtlarda, yüzde 30’u aşmamasına ve vade sınırın 24 ay olmasına, 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıtlarda ise yüzde 20’yi aşmamasına ve vade sınırının 12 ay olmasına karar kılınmıştı.

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