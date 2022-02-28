BDDK, Yeni Taşıt Kredisi Limitleri Güncelledi! Otomobil piyasaları canlandı...
Fiyat artışları ve kredilerdeki sınırlamalar nedeniyle duraksamaya geçen otomotiv sektörü vade ve tutar düzenlemeleriyle tekrar canlandı.
İSTANBUL (İGFA) - BDDK’nın yaptığı yeni düzenleme ile kredi limitlerinde ve vade sınırlamalarında yapılan değişiklikler taşıt kredilerine de hızlıca yansıdı.
Hatırlanacağı gibi yönetmelikte yapılan değişiklikle kredi tutarının taşıta değerine oranının ve vade sınırları; fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlarda, yüzde 70’i aşmamasına ve vade sınırının 48 ayolmasına, 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıtlarda, yüzde 50’yi aşmamasına ve vade sınırının 36 ay olmasına, 800 bin lira
ile 1 milyon 200 bin lira arasındaki taşıtlarda, yüzde 30’u aşmamasına ve vade sınırın 24 ay olmasına, 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıtlarda ise yüzde 20’yi aşmamasına ve vade sınırının 12 ay olmasına karar kılınmıştı.
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28 Şub 2022 - 14:33 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.