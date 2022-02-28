- 28 Şub 2022 - 14:37 G: 28 Şub 2022 - 14:40

Dikkat: Kadın Doğum Kontrolleri Hayat Kurtarabiliyor!

Bu testler kadınlar için hayati önem taşıyor! Düzenli sağlık kontrolleri sayesinde erken teşhis edilebilen birçok hastalık, daha ciddi sorunlara yol açmadan tedavi edilebiliyor. Genel sağlık kontrollerinin yanı sıra kadınların periyodik test ve kontrollerini yatırması hayati önem taşıyabiliyor.

İSTANBUL (İGFA)- Kadın Hastalıkları ve Doğum Doç. Dr. Mesut Polat, kadınların yaptırması gereken test ve kontroller hakkında bilgi verdi.

Polat, "Günlük hayatın içinde yorgunluk, baş ağrısı, kilo kaybı, sık tuvalete gitme, sindirim sistemi sorunları ya da uykusuzluk gibi şikayetler göz ardı edilebilmektedir. Bu veya benzeri şikayetler birçok hastalığın habercisi olabilmektedir. Hem kadınlar hem de erkekler için düzenli sağlık kontrolleri erken tanı için hayati önem taşıyabilmektedir. Özellikle toplumda sık görülen kalp hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları, diyabet, tansiyon gibi kontrollerin rutin olarak yapılması ileride yaşanabilecek çok daha büyük sorunların önlenmesini sağlayabilmektedir. Basit kat testleriyle protein, vitamin, kolesterol değerlerinin kontrol edilmesi hastalıklarla ilgili önemli bilgiler verebilmektedir" dedi.

"Kadınlar erkeklere oranla çok daha fazla hormon sorunları yaşamaktadır. Kadınların, adet dönemleri, hamilelik ve menopoz gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşadıkları hormon sorunları ileride farklı rahatsızlıklara yol açabilmektedir" diyen Polat, "Bu nedenle kadınların rutin aralıklarla hormon seviyelerinin kontrol ettirmesi önemlidir. Kadınlarda üreme sistemini koruyan Estradiol (E2), eksikliği ya da yüksekliğinde kısırlığa yol açabilen Folikül Stimülan Hormon (FSH), yumurtanın çatlamasına yardımcı olan Luteinizan hormon(LH) ve cinsel isteksizlik, adet düzensizliği gibi birçok soruna yol açabilen Prolaktin hormon seviyelerinin rutin olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında vücuttaki hormonları orkestra şefi gibi yöneten tiroid hormon seviyelerinin de belirli aralıklar kontrol edilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

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28 Şub 2022 - 14:37 - Gündem

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Dikkat: Kadın Doğum Kontrolleri Hayat Kurtarabiliyor! mask
Dikkat: Kadın Doğum Kontrolleri Hayat Kurtarabiliyor!
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