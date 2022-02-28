Cansız Ceset Gibi Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Heyecanı Ve Amacı Tükenmiş O Burçlar…
Her burcun insanı aynı yaşam enerjisi ile ortalarda dolaşıp durmuyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine, şu sıralar tüm yaşam enerjisi çekildiği için adeta bir cansız ceset gibi ortalarda dolaşıp duruyor. Sizde Cansız ceset gibi ortalıkta dolaşan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı aynı yaşam enerjisi ile ortalarda dolaşıp durmuyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine, şu sıralar tüm yaşam enerjisi çekildiği için adeta bir cansız ceset gibi ortalarda dolaşıp duruyor! Peki, cansız ceset gibi yaşayan burçlar hangisidir? İşte heyecanı ve amacı tükenmiş o burçlar…
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28 Şub 2022 - 15:13 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.