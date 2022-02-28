- 28 Şub 2022 - 15:13 G: 28 Şub 2022 - 15:22

Cansız Ceset Gibi Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Heyecanı Ve Amacı Tükenmiş O Burçlar…

Her burcun insanı aynı yaşam enerjisi ile ortalarda dolaşıp durmuyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine, şu sıralar tüm yaşam enerjisi çekildiği için adeta bir cansız ceset gibi ortalarda dolaşıp duruyor. Sizde Cansız ceset gibi ortalıkta dolaşan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun insanı aynı yaşam enerjisi ile ortalarda dolaşıp durmuyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine, şu sıralar tüm yaşam enerjisi çekildiği için adeta bir cansız ceset gibi ortalarda dolaşıp duruyor! Peki, cansız ceset gibi yaşayan burçlar hangisidir? İşte heyecanı ve amacı tükenmiş o burçlar…

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28 Şub 2022 - 15:13 - Burç Haberleri

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