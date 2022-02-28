Her burcun insanı aynı yaşam enerjisi ile ortalarda dolaşıp durmuyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine, şu sıralar tüm yaşam enerjisi çekildiği için adeta bir cansız ceset gibi ortalarda dolaşıp duruyor! Peki, cansız ceset gibi yaşayan burçlar hangisidir? İşte heyecanı ve amacı tükenmiş o burçlar…

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