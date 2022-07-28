Şimdilerde bir sağlık sorunu ile uğraşan usta sanatçı İlhan İrem, müzikseverlerin sık sık merak ettiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde kendisinden haber alınamaması nedeniyle bir hayli merak edilen İlhan İrem’in sağlık durumuna dair yeni bir açıklama ise, henüz gelmiş bulunuyor. Öte yandan bu gelişmeler üzerine müzikseverlerin sıkı takibe aldığı ünlü müzisyenin yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırtıyor! Peki, İlhan İrem kaç yaşında? İlhan İrem’in Ünlü Sanatçı İlhan İrem Hayatını Kaybetti! İlhan İrem Bakın Kaç Yaşındaydı? İlhan İrem’in Hastalığı Nedir? İlhan İrem Neden Vefat Etti! İşte, detaylar…

Ünlü Sanatçı İlhan İrem Hayatını Kaybetti! İlhan İrem Bakın Kaç Yaşındaydı?

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem (67) yaşında hayatını kaybetti. İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyordu. hurriyet.com.tr'nin ulaştığı eşi Hansu İrem, ünlü sanatçının hayatını kaybettiğini doğrulayarak "Eşim melek oldu" dedi.

Böbrek rahatsızlığı yaşayan İlhan İrem 2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve diyaliz makinasına bağlanmıştı.

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