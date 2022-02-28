Sarışın Sevgiliden Hoşlanan Burçlar Hangisidir? İşte Esmerin Adı Sarışının Tadı Var Diyen Burçlar…
Her burcun insanını etki altınıza alabilmeniz için birbirinden farklı özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Ancak bu listede yer arayan burçların karşı cinste aradığı tek özellik, hoş bir sarışınlık oluyor. Sizde Sarışın sevgiliden hoşlanan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanını etki altınıza alabilmeniz için birbirinden farklı özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Ancak bu listede yer arayan burçların karşı cinste aradığı tek özellik, hoş bir sarışınlık oluyor! Peki, sarışın sevgiliden hoşlanan burçlar hangisidir? İşte esmerin adı sarışının tadı var diyen burçlar…
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28 Şub 2022 - 15:28 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.