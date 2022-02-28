Baba Dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Eşi Barış Dinçel İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer 12 Yaş!
Şimdilerde Show TV ekranlarından başlayan Baba dizisinde Münevver isimli karakteri canlandırmaya başlayan Bihter Dinçel, karakterini başarılı bir şekilde seyirciye aktarması nedeniyle bir hayli beğenildi. Bu karakterin ardından Bihter Dinçel’i takibe alan Baba dizisi seyircisi için tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde Show TV ekranlarından başlayan Baba dizisinde Münevver isimli karakteri canlandırmaya başlayan Bihter Dinçel, karakterini başarılı bir şekilde seyirciye aktarması nedeniyle bir hayli beğenildi. Bu karakterin ardından Bihter Dinçel’i takibe alan Baba dizisi seyircisi, ünlü ismin eşine de eşiyle arasındaki yaş farkına da adeta inanamadı! Peki, Baba dizisinin Münevver'i Bihter Dinçel kaç yaşında? Bihter Dinçel kimdir, aslen nereli? Bihter Dinçel evli mi, eşi kim, eşiyle arasında yaş farkı kaç? İşte, detaylar…
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28 Şub 2022 - 15:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.