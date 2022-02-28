Sadakatsiz Dizisinin Fişi Çekildi! Başrol Oyuncusu Dizinin Ekranlara Gelmeyeceğini Açıkladı! "Artık Hiçbir Bölümü Olmayacak!" Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Sadakatsiz dizisi, bir süredir güçlü oyuncu kadrosundan ayrılmalar yaşıyordu. Oyuncu kadrosundan yaşadığı ayrılıklar ile gündemlerden düşmeyen Sadakatsiz dizisinin final yapacağı yönündeki iddialar da hemen hemen her ün sosyal medya kullanıcılarının dillendirdiği konular arasında yer alıyordu. Bir süredir konuşulan Sadakatsiz dizisinin final kararına dair ilk açıklama dizinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk’tan geldi! Peki, Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor? Sadakatsiz dizisi ne zaman bitiyor, final yapıyor? İşte, detaylar…

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