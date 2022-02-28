Sadakatsiz Dizisinin Fişi Çekildi! Başrol Oyuncusu Dizinin Ekranlara Gelmeyeceğini Açıkladı! "Artık Hiçbir Bölümü Olmayacak!" Neler Oluyor?
Bir süredir konuşulan Sadakatsiz dizisinin final kararına dair ilk açıklama dizinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk’tan geldi! Peki, Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? İşte sevenlerini üzecek Sadakatsiz dizisinin fiş çekilme haberinin detayları...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Sadakatsiz dizisi, bir süredir güçlü oyuncu kadrosundan ayrılmalar yaşıyordu. Oyuncu kadrosundan yaşadığı ayrılıklar ile gündemlerden düşmeyen Sadakatsiz dizisinin final yapacağı yönündeki iddialar da hemen hemen her ün sosyal medya kullanıcılarının dillendirdiği konular arasında yer alıyordu. Bir süredir konuşulan Sadakatsiz dizisinin final kararına dair ilk açıklama dizinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk’tan geldi! Peki, Sadakatsiz dizisi bitiyor mu? Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor? Sadakatsiz dizisi ne zaman bitiyor, final yapıyor? İşte, detaylar…
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28 Şub 2022 - 15:41 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.