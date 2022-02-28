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28 Şub 2022 - 16:00

6.000 TL Maaşla BİM Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte Bim İş Başvurusu ve Şartları…

İş arayan kişilerin imdadına Hızır gibi yetişen BİM marketleri, toplu bir personel alacağını duyurmuş bulunuyor. İyi şartlar ve bir maaş sunan BİM, personellerinde aradığı şartları da ilgilileri ile paylaşıyor. Sizde Bim Marketlerin iş ilanlarını merak ediyor ve detayları merak ediyorsanız işte detaylar...