- 28 Şub 2022 - 16:05 G: 28 Şub 2022 - 16:10

A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Son Stoklar... Kaçırmayın!

Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden biri olan A101, şimdilerde indirim üzerine yaptığı indirimleri ile gündemlere gelmeye başladı. İndirimlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen A101 marketleri, ayçiçek fiyatları yağlarında da yeni bir indirime daha gitti. İşte A101 marketlerde satılan ayçiçek yağı fiyatları ve detayları...

Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden biri olan A101, şimdilerde indirim üzerine yaptığı indirimleri ile gündemlere gelmeye başladı. İndirimlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen A101 marketleri, ayçiçek fiyatları yağlarında da yeni bir indirime daha gitti. Öte yandan 28 Şubat 2022 Pazartesi günü aktüel ürünlerini de açıklayan A101 marketleri, bu kez indirimli ürünleri ile herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, A101 market ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? A101 market ayçiçek yağı indirim var mı? A101 market 28 Şubat 2022 Pazartesi aktüel ürünleri neler? İşte, detaylar…

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28 Şub 2022 - 16:05 - Yaşam

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