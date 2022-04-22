- 22 Nis 2022 - 10:13 G: 22 Nis 2022 - 10:14

PTT AVM’de Ayçiçek Yağı Fiyatına Özel İndirim Yaptı! İşte Online TMO Ayçiçek Yağı, Komili, Bir Yağ Ve Bizim Ayçiçek Yağı Fiyatları…

Online satışa başladığından bu yana uygun fiyatları nedeniyle pek çok vatandaşın tercih ettiği adreslerden biri haline gelen PTT AVM, bu hafta itibariyle ayçiçek yağlarında büyük bir indirime gidiyor. Komili markasından Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait olan markalara kadar pek çok markada ayçiçek yağı bulundurun PTT AVM ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Online satışa başladığından bu yana uygun fiyatları nedeniyle pek çok vatandaşın tercih ettiği adreslerden biri haline gelen PTT AVM, bu hafta itibariyle ayçiçek yağlarında büyük bir indirime gidiyor. Komili markasından Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait olan markalara kadar pek çok markada ayçiçek yağı bulundurun PTT AVM, ayçiçek yağlarında yüzde 15’e kadar indirime gitmiş bulunuyor. Peki, PTT AVM’de ayçiçek yağının fiyatı ne kadar, kaç TL? PTT AVM’de Tarım Kredi, Komili, Bir Yağ ve Bizim Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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22 Nis 2022 - 10:13 - Yaşam

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