PTT AVM’de Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! İşte Online Tarım Kredi, Komili, Bir Yağ Ve Bizim Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Online satışa başladığından bu yana uygun fiyatları nedeniyle pek çok vatandaşın tercih ettiği adreslerden biri haline gelen PTT AVM, bu hafta itibariyle ayçiçek yağlarında büyük bir indirime gidiyor. Komili markasından Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait olan markalara kadar pek çok markada ayçiçek yağı bulundurun PTT AVM ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Online satışa başladığından bu yana uygun fiyatları nedeniyle pek çok vatandaşın tercih ettiği adreslerden biri haline gelen PTT AVM, bu hafta itibariyle ayçiçek yağlarında büyük bir indirime gidiyor. Komili markasından Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait olan markalara kadar pek çok markada ayçiçek yağı bulundurun PTT AVM, ayçiçek yağlarında yüzde 15’e kadar indirime gitmiş bulunuyor. Peki, PTT AVM’de ayçiçek yağının fiyatı ne kadar, kaç TL? PTT AVM’de Tarım Kredi, Komili, Bir Yağ ve Bizim Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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28 Şub 2022 - 16:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.