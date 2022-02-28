Ukrayna ile Rusya arasında başlayan sıcak temas, tüm toplumu etkilediği gibi iki ülkenin para biriminin değerini de etkiliyor. Bu düşüş bağlamında ekonomiye ilgi duyan vatandaşlar ise, Ukrayna’nın para biriminin güncel halini merak ediyor. Öte yandan Ukrayna’da kullanılan para biriminin TL karşısındaki değeri de vatandaşların şu sıralar en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ukrayna para birimi nedir? 1 Türk Lirası kaç Ukrayna lirası? Kiev para birimi kaç TL? İşte, detaylar…

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