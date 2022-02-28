Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL?
Ukrayna ile Rusya arasında başlayan sıcak temas, tüm toplumu etkilediği gibi iki ülkenin para biriminin değerini de etkiliyor. Bu düşüş bağlamında ekonomiye ilgi duyan vatandaşlar ise, Ukrayna’nın para biriminin güncel halini merak ediyor. Sizde Ukrayna Para birimi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Ukrayna ile Rusya arasında başlayan sıcak temas, tüm toplumu etkilediği gibi iki ülkenin para biriminin değerini de etkiliyor. Bu düşüş bağlamında ekonomiye ilgi duyan vatandaşlar ise, Ukrayna’nın para biriminin güncel halini merak ediyor. Öte yandan Ukrayna’da kullanılan para biriminin TL karşısındaki değeri de vatandaşların şu sıralar en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ukrayna para birimi nedir? 1 Türk Lirası kaç Ukrayna lirası? Kiev para birimi kaç TL? İşte, detaylar…
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28 Şub 2022 - 16:14 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.