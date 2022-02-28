- 28 Şub 2022 - 16:58 G: 28 Şub 2022 - 17:03

Survivor Sercan Soluğu Acun Ilıcalı’nın Yanında Aldı! Acun Medya Bile Önünde Duramadı; Pılını Pırtını Toplayıp Gidiyor! “Zaten Bir İşe Yaramıyordu”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal olay patlak verdi! Survivor Sercan sinirden kendisini tutamayınca soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında aldı! Acun Medya’nın bile önünde duramadığı Sercan, gündeme bomba gibi düştü. Pılını pırtını toplayacağını dile getiren Sercan Yıldırım, “Benim Survivor’um burada bitti” yorumunda bulundu. Birçok kişi ise “Zaten bir şeye yaramıyordu!” yorumunda bulunarak tepkisini dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor’da dokunulmazlık için büyük bir mücadele verilmişti. Gönüllüler takımı oyunu kazarken; oyun sırasında Sercan adeta delirmişti! Tamda o anlarda ipler tamamen koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Şub 2022 - 16:58 Ankara- Yaşam

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