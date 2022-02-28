- 28 Şub 2022 - 17:26 G: 28 Şub 2022 - 17:33

Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Defteri Kapandı! Nalan’ın Tokadı Bastı, Sedat’ın Feleği Şaştı! Duvara Sülük Gibi Yapıştı; Milyonlar Şok Oldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat’ın defteri resmen kapandı! Nalan tokadını basıp milyonları şok ederken; Sedat’ında adeta feleği şaştı! Duvara sümük gibi yapışan Sedat ise içlerin yağını dile getirdi! Gündeme bomba gibi düşen bu fragman ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sedat’ın Cana ile olan ilişkisini öğrenen Nalan, içindeki canavarı çıkartmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Nalan’ın tokadı milyonların şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Şub 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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