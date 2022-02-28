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28 Şub 2022 - 17:26

Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Defteri Kapandı! Nalan’ın Tokadı Bastı, Sedat’ın Feleği Şaştı! Duvara Sülük Gibi Yapıştı; Milyonlar Şok Oldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat’ın defteri resmen kapandı! Nalan tokadını basıp milyonları şok ederken; Sedat’ında adeta feleği şaştı! Duvara sümük gibi yapışan Sedat ise içlerin yağını dile getirdi! Gündeme bomba gibi düşen bu fragman ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…