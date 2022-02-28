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28 Şub 2022 - 17:32

Ukrayna Haritada Nerede? Ukrayna Nüfusu Kaç? Ukrayna'nın Yüzölçümü Ve Komşuları...

Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş, şimdilerde tüm dünyanın gözünü kulağını bu iki ülkeye çevirmesine neden oldu. Rusya’nın daha tanınır bir ülke olması nedeniyle Ukrayna’yı merak eden vatandaşlar, Ukrayna’nın haritadaki yerinden nüfusuna kadar pek çok şeyi araştırmaya başladı. Sizde Ukrayna ülkesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...