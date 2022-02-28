Ukrayna Güzeli Anastasiia Lenna Silah Kuşanıp Cepheye Koştu! Lenna, Verdiği Pozlarla Rusya'ya Gözdağı Verdi
Bir süredir Rusya ile sıcak temas içerisinde olan Ukrayna’da sıcak gelişmeler bitmiyor. Halk direnişinin de başladığı Ukrayna’da direnişe destek veren pek çok ünlü isim de bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Anastasiia Lenna. Sizde güzel sanatçı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bir süredir Rusya ile sıcak temas içerisinde olan Ukrayna’da sıcak gelişmeler bitmiyor. Halk direnişinin de başladığı Ukrayna’da direnişe destek veren pek çok ünlü isim de bulunuyor. O isimlerden biri olan Ukrayna’nın tescilli güzeli, Rusya’ya karşı Ukrayna direnişini destekleyen o paylaşımı ile herkesi etkilemişe benziyor! Peki, Ukrayna’da neler oluyor? Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna ülkesi için ne yaptı? İşte, detaylar…
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28 Şub 2022 - 17:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.