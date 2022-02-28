- 28 Şub 2022 - 17:36 G: 28 Şub 2022 - 17:40

Ukrayna Güzeli Anastasiia Lenna Silah Kuşanıp Cepheye Koştu! Lenna, Verdiği Pozlarla Rusya'ya Gözdağı Verdi

Bir süredir Rusya ile sıcak temas içerisinde olan Ukrayna’da sıcak gelişmeler bitmiyor. Halk direnişinin de başladığı Ukrayna’da direnişe destek veren pek çok ünlü isim de bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Anastasiia Lenna. Sizde güzel sanatçı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bir süredir Rusya ile sıcak temas içerisinde olan Ukrayna’da sıcak gelişmeler bitmiyor. Halk direnişinin de başladığı Ukrayna’da direnişe destek veren pek çok ünlü isim de bulunuyor. O isimlerden biri olan Ukrayna’nın tescilli güzeli, Rusya’ya karşı Ukrayna direnişini destekleyen o paylaşımı ile herkesi etkilemişe benziyor! Peki, Ukrayna’da neler oluyor? Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna ülkesi için ne yaptı? İşte, detaylar…

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28 Şub 2022 - 17:36 - Magazin

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Ukrayna Güzeli Anastasiia Lenna Silah Kuşanıp Cepheye Koştu! Lenna, Verdiği Pozlarla Rusya'ya Gözdağı Verdi mask
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