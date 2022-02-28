Putin’in Sağ Kolu Peskov'un Kızından Şok Eden Paylaşım! Sosyal Medyada "Savaşa Hayır" Paylaşımı Rusya’yı Karıştırdı…

Ukrayna ile Rusya arasında başlayan sıcak temas, her iki ülkenin de vatandaşlarını yoğun bir biçimde etkiliyor. Yaşam kaygısından ekonomiye kadar pek çok konuda vatandaşları etkileyen bu savaş ile ilgili her iki ülkenin de medyatik isimleri arka arkaya açıklamalar yapıyor. O açıklamalardan biriyse, Rus devlet başkanı Putin’in sağ kolu olarak bilinen Kiev sözcüsü Peskov’un kızından gelmiş bulunuyor! Peki, Rusya’da neler oluyor? Putin’in sağ kolu Peskov’un kızı ne paylaştı? İşte, detaylar…

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