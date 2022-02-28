Putin’in Sağ Kolu Peskov'un Kızından Şok Eden Paylaşım! Sosyal Medyada "Savaşa Hayır" Paylaşımı Rusya’yı Karıştırdı…
Yaşam kaygısından ekonomiye kadar pek çok konuda vatandaşları etkileyen bu savaş ile ilgili her iki ülkenin de medyatik isimleri arka arkaya açıklamalar yapıyor. O açıklamalardan biriyse, Rus devlet başkanı Putin’in sağ kolu olarak bilinen Kiev sözcüsü Peskov’un kızından gelmiş bulunuyor. İşte Rusya'yı daha da soğutan paylaşımın detayları...
Ukrayna ile Rusya arasında başlayan sıcak temas, her iki ülkenin de vatandaşlarını yoğun bir biçimde etkiliyor. Yaşam kaygısından ekonomiye kadar pek çok konuda vatandaşları etkileyen bu savaş ile ilgili her iki ülkenin de medyatik isimleri arka arkaya açıklamalar yapıyor. O açıklamalardan biriyse, Rus devlet başkanı Putin’in sağ kolu olarak bilinen Kiev sözcüsü Peskov’un kızından gelmiş bulunuyor! Peki, Rusya’da neler oluyor? Putin’in sağ kolu Peskov’un kızı ne paylaştı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Şub 2022 - 17:39 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.