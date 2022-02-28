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28 Şub 2022 - 17:45

Halit Kıvanç Bakın Kaç Yaşında? Halit Kıvanç’ın Hastalığı Nedir? Halit Kıvanç’ın Son Sağlık Durumu Nedir?

Eski spor sunucusu olan Halit Kıvanç, şimdilerde bir sağlık problemi ile karşı karşıya kalmaya başladı. Yaşadığı sağlık problemi ile yakınlarını ve sevenlerini bir hayli endişelendiren Halit Kıvanç’ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama Ertem Şener’den geldi. Ancak Ertem Şener’in açıklamalarına ilk tepki ise, Halit Kıvanç’ın oğlundan geldi. İşte Halit Kıvanç'la ilgili merak edilen tüm detaylar...