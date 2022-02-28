Yargının Çınar’ı Arda Anarat Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Partneri Pınar Deniz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer 6 Yaş!
argı seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Yargı dizisinin Çınar’ı Arda Anarat, yaşıyla da herkesi şaşırtır hale geldi! Sizde Yargı'nın Çınarı Arda Anarat ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Yargı dizisinde Çınar karakterini canlandıran Arda Anarat, dizinin en çok beğenilen isimlerinden biri oldu. Bunun yanı sıra şimdilerde reyting rekortmeni haline gelmiş olan Yargı dizisi, Çınar karakterinin yaşadıkları ile de seyircisini etkilemeye başladı. Tüm gelişmelerin ardından Yargı seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Yargı dizisinin Çınar’ı Arda Anarat, yaşıyla da herkesi şaşırtır hale geldi! Peki, Yargının Çınar’ı Arda Anarat kaç yaşında? Arda Anarat kimdir, aslen nereli? Arda Anarat sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Şub 2022 - 17:50 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.