Yargının Çınar’ı Arda Anarat Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Partneri Pınar Deniz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer 6 Yaş!

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Yargı dizisinde Çınar karakterini canlandıran Arda Anarat, dizinin en çok beğenilen isimlerinden biri oldu. Bunun yanı sıra şimdilerde reyting rekortmeni haline gelmiş olan Yargı dizisi, Çınar karakterinin yaşadıkları ile de seyircisini etkilemeye başladı. Tüm gelişmelerin ardından Yargı seyircisinin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Yargı dizisinin Çınar’ı Arda Anarat, yaşıyla da herkesi şaşırtır hale geldi! Peki, Yargının Çınar’ı Arda Anarat kaç yaşında? Arda Anarat kimdir, aslen nereli? Arda Anarat sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...