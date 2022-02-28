- 28 Şub 2022 - 17:49 G: 28 Şub 2022 - 17:55

Survivor Evrim Adayı Bıraktı; İstanbul’a Dönüyor! O Ağladıkça Milyonlar Kahkaha Attı! “Sonunda Gidiyor, Şükürler Olsun!” Twitter Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik, adayı bıraktı; İstanbul hazırlığına başladı! O ağladıkça milyonlar kahkahayla güldü, sosyal medya karıştı! Birçok kişi Evrim’in isyanına karşılık olarak; “Sonunda gidiyor, şükürler olsun” yorumlarında bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasında ilk dokunulmazlığı kazanan Ünlüler olmuş ve Gönüllüler takımı, bir ismi Sürgün adasına göndermek zorunda kalmıştı. Sürgün adasına giden Evrim ise en sonunda bastı isyanı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Şub 2022 - 17:49 Ankara- Yaşam

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