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28 Şub 2022 - 17:49

Survivor Evrim Adayı Bıraktı; İstanbul’a Dönüyor! O Ağladıkça Milyonlar Kahkaha Attı! “Sonunda Gidiyor, Şükürler Olsun!” Twitter Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik, adayı bıraktı; İstanbul hazırlığına başladı! O ağladıkça milyonlar kahkahayla güldü, sosyal medya karıştı! Birçok kişi Evrim’in isyanına karşılık olarak; “Sonunda gidiyor, şükürler olsun” yorumlarında bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…