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28 Şub 2022 - 18:12

Yargı Dizisindeki Engin Yeniden Döndü! Ceylin Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Seyircinin Tüyleri Ürperdi; Kanı Dondu! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Yargı’da ipler koptu! Engin karakterine hayat veren Onur Durmaz’ın aylar sonra yeniden gözükmesi; ağızların açık kalmasına neden oldu! Ceylin’in hapı yuttuğu görülürken; Engin öyle bir şey yaptı ki, seyircinin tüyleri resmen ürperdi. Herkesin aklını başından alan Engin resmen kan dondurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…