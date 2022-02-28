Yargı Dizisindeki Engin Yeniden Döndü! Ceylin Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Seyircinin Tüyleri Ürperdi; Kanı Dondu! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Yargı’da ipler koptu! Engin karakterine hayat veren Onur Durmaz’ın aylar sonra yeniden gözükmesi; ağızların açık kalmasına neden oldu! Ceylin’in hapı yuttuğu görülürken; Engin öyle bir şey yaptı ki, seyircinin tüyleri resmen ürperdi. Herkesin aklını başından alan Engin resmen kan dondurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi isimlerin bulunduğu Yargı’nın kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor! Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinin son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Engin karakterinin dizide yeniden görünmesi ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.