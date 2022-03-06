- 06 Mar 2022 - 12:38

Aziz Dizisinde Başrol Oyuncusu Pierre'den Acı Haber Mi Var? Aziz'in Sevgilisi Efnan Hedef Tahtasında! Fırat Tanış Diziden Ayrılıyor Muı?

Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerden birine ışık tutan Aziz dizisi, şimdilerde seyircisinin nefesini kesmeye başladı. Reytinglerdeki izlenme payını her geçen gün artıran Aziz dizisi, final sahnesi ile herkesi ise, bir hayli şoke etti. Sizde Aziz Dizisinin final sahnesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerden birine ışık tutan Aziz dizisi, şimdilerde seyircisinin nefesini kesmeye başladı. Reytinglerdeki izlenme payını her geçen gün artıran Aziz dizisi, final sahnesi ile herkesi ise, bir hayli şoke etti. Aziz’in Delege Pierri’i vurmak için harekete geçtiği o anlar, adeta tüm izleyiciyi ekran başına kilitledi! Peki, Aziz dizisinin son bölümünde ne oldu? Aziz dizisinde Pierre öldü mü? Fırat Tanış diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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06 Mar 2022 - 12:38 - Dizi Haberleri

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