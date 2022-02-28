Aziz Dizisinde Pierre Öldü Mü? Aziz'in Sevgilisi Efnan Hedef Tahtasında! Fırat Tanış Diziden Ayrıldı Mı?
Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerden birine ışık tutan Aziz dizisi, şimdilerde seyircisinin nefesini kesmeye başladı. Reytinglerdeki izlenme payını her geçen gün artıran Aziz dizisi, final sahnesi ile herkesi ise, bir hayli şoke etti. Sizde Aziz Dizisinin final sahnesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerden birine ışık tutan Aziz dizisi, şimdilerde seyircisinin nefesini kesmeye başladı. Reytinglerdeki izlenme payını her geçen gün artıran Aziz dizisi, final sahnesi ile herkesi ise, bir hayli şoke etti. Aziz’in Delege Pierri’i vurmak için harekete geçtiği o anlar, adeta tüm izleyiciyi ekran başına kilitledi! Peki, Aziz dizisinin son bölümünde ne oldu? Aziz dizisinde Pierre öldü mü? Fırat Tanış diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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28 Şub 2022 - 17:56 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.