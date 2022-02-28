- 28 Şub 2022 - 18:21 G: 28 Şub 2022 - 18:27

Teşkilat Dizisinde Pınar’ın Çocukluk Aşkı Çetin Öldü Mü? Mustafa Açılan Diziden Ayrıldı Mı?

TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Teşkilat dizisi, 27 Şubat 2022 Pazar günü ekranlara gelen bölümü ile seyircisinin adeta nefesini kesti. Şimdilerde yeni bir aşk ile seyircisinin kalbini ısıtmaya başlayan Teşkilat dizisi, Çetin ve Pınar’ın aşkı ile bir hayli sevildi. Ancak son bölüm oldukça üzücü sahnelere yer verdi. İşte Teşkilat dizisi ile ilgili merak edilen detaylar...

TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Teşkilat dizisi, 27 Şubat 2022 Pazar günü ekranlara gelen bölümü ile seyircisinin adeta nefesini kesti. Şimdilerde yeni bir aşk ile seyircisinin kalbini ısıtmaya başlayan Teşkilat dizisi, Çetin ve Pınar’ın aşkı ile bir hayli sevildi. Ancak ekranlara gelen son bölümünde Çetin’in başına gelenler, bu aşkın bitip, bitmeyeceğini merak ettirmeye başladı! Peki, Teşkilat dizisinde Pınar’ın çocukluk aşkı çetin öldü mü? Mustafa Açılan diziden ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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28 Şub 2022 - 18:21 - Dizi Haberleri

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