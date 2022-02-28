Arka Sokaklar Dizisinde Acı Haber Var! Seri Katil Selin’in Ensesinde, Senaryo Ortaya Çıktı! Mesut Komiserin Kursağında Kaldı! “Yapma Be Senarist!

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya 16 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile seyircisine büyük bir şok yaşattı. Bir seri katilin peşinde olduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde, Selin’in başına gelenler ise, Mesut Komiseri, adeta çileden çıkarmış. Öte yandan Arka Sokaklar dizisinin son bölümündeki o sahne, bu haftaya damgasını vurmayı başardı! Peki, Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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