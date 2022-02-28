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28 Şub 2022 - 18:35

Survivor Yarışmasının Kurgu Olduğunu Atakan Ortaya Çıkardı! Araya Dev Firma Girdi; Ortalık Karıştı! Meğer Atakan’ın O Hamlesi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un kurgu olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Avatar Atakan’ın yaptığı hamle, araya dev firmayı bile soktu! Ortalık çok fena konuşurken; Atakan’ın ağızları açık bırakan tepkisi sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…