- 28 Şub 2022 - 18:35 G: 28 Şub 2022 - 18:38

Survivor Yarışmasının Kurgu Olduğunu Atakan Ortaya Çıkardı! Araya Dev Firma Girdi; Ortalık Karıştı! Meğer Atakan’ın O Hamlesi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un kurgu olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Avatar Atakan’ın yaptığı hamle, araya dev firmayı bile soktu! Ortalık çok fena konuşurken; Atakan’ın ağızları açık bırakan tepkisi sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ekranlara gelen son bölümlerden birinde Avatar Atakan, Acun Medya’ya karşı şok bir hamlede bulunmuş ve günlerde konuşulmuştu. Şimdi ise ağızları açık bırakan bir iddia sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Şub 2022 - 18:35 Ankara- Yaşam

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