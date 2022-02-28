Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Estetik Harikası Çıktı! Eski Halini Görenler Duyanlar Şok Oldu, Tanıyamadı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…
Şimdilerde yeni bir parçası ile tüm gözleri üzerine çevirmiş olan Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke etti. Yaptığı açıklamalar ile gözleri bir kez daha kendisine çevirten Gizem Tuncer ile ilgili detaylar haberimizde...
Şimdilerde yeni bir parçası ile tüm gözleri üzerine çevirmiş olan Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke etti. Yaptığı açıklamalar ile gözleri bir kez daha kendisine çevirten Gizem Tuncer, estetik sorularına da son noktayı koydu! Peki, Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ne dedi? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer estetikli mi? İşte, detaylar…
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28 Şub 2022 - 18:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.