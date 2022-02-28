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28 Şub 2022 - 18:47

Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Estetik Harikası Çıktı! Eski Halini Görenler Duyanlar Şok Oldu, Tanıyamadı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

Şimdilerde yeni bir parçası ile tüm gözleri üzerine çevirmiş olan Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke etti. Yaptığı açıklamalar ile gözleri bir kez daha kendisine çevirten Gizem Tuncer ile ilgili detaylar haberimizde...