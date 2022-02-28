- 28 Şub 2022 - 18:47 G: 28 Şub 2022 - 18:52

Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Estetik Harikası Çıktı! Eski Halini Görenler Duyanlar Şok Oldu, Tanıyamadı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

Şimdilerde yeni bir parçası ile tüm gözleri üzerine çevirmiş olan Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke etti. Yaptığı açıklamalar ile gözleri bir kez daha kendisine çevirten Gizem Tuncer ile ilgili detaylar haberimizde...

Şimdilerde yeni bir parçası ile tüm gözleri üzerine çevirmiş olan Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke etti. Yaptığı açıklamalar ile gözleri bir kez daha kendisine çevirten Gizem Tuncer, estetik sorularına da son noktayı koydu! Peki, Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ne dedi? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer estetikli mi? İşte, detaylar…

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28 Şub 2022 - 18:47 - Magazin

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Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Estetik Harikası Çıktı! Eski Halini Görenler Duyanlar Şok Oldu, Tanıyamadı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… mask
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