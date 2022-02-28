Oryantal Didem İbo Show’da Olay Yaratmıştı! Oryantal Didem’in Hayat Hikayesi Yürek Dağladı! 12 Yaşında Konsomatrislik…
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar ile gündemlere bomba gibi düşen Oryantal Didem, 12 yaşındayken kendisine yapılanları anlattı. Hayatına dair oldukça samimi itiraflarda bulunan Didem, o itiraflardan biri ile herkesi adeta şoke etti. Sizde Oryantel Didem ile ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız işte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar ile gündemlere bomba gibi düşen Oryantal Didem, 12 yaşındayken kendisine yapılanları anlattı. Hayatına dair oldukça samimi itiraflarda bulunan Didem, o itiraflardan biri ile herkesi adeta şoke etti! Peki, Oryantal Didem’in hayat hikayesi ne? Oryantal Didem kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oryantal Didem nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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28 Şub 2022 - 18:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.