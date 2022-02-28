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28 Şub 2022 - 18:51

Oryantal Didem İbo Show’da Olay Yaratmıştı! Oryantal Didem’in Hayat Hikayesi Yürek Dağladı! 12 Yaşında Konsomatrislik…

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar ile gündemlere bomba gibi düşen Oryantal Didem, 12 yaşındayken kendisine yapılanları anlattı. Hayatına dair oldukça samimi itiraflarda bulunan Didem, o itiraflardan biri ile herkesi adeta şoke etti. Sizde Oryantel Didem ile ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız işte detaylar...