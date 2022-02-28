Yasak Elma Dizisinden Kumru Kovuldu! Pılını Pırtını Valizine Soktular; Hiç Olmadı Bu! “Allah’ım Çok Şükür!” Neler Oldu Neler…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi gündeme bomba gibi düştü. Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Kumru karakterinin kovulması şok içerisinde bıraktı. Pılını pırtını toplayan Kumru’nun valize eşyalarının sokulması ise rezil bir duruma düştüğünü birkaç daha gösterdi. Birçok kişi ise “Allah’ım çok şükür” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşam ekranlara gelmişti. Her hafta farklı bir entrikanın yaşandığı Yasak Elma dizisinde Kumru şokunun yaşanması seyirciyi hafifletti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.