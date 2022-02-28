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28 Şub 2022 - 18:57

Yasak Elma Dizisinden Kumru Kovuldu! Pılını Pırtını Valizine Soktular; Hiç Olmadı Bu! “Allah’ım Çok Şükür!” Neler Oldu Neler…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisi gündeme bomba gibi düştü. Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Kumru karakterinin kovulması şok içerisinde bıraktı. Pılını pırtını toplayan Kumru’nun valize eşyalarının sokulması ise rezil bir duruma düştüğünü birkaç daha gösterdi. Birçok kişi ise “Allah’ım çok şükür” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…