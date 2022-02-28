Survivor Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! Her Şey Açığa Çıktı; Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Dualarım Kabul Oldu” Gidiyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her şeyin karmakarışık olduğu Survivor’da iplerde inceldiği yerden kopmuştu. Dokunulmazlık için büyük bir mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımından kazanan taraf ise Gönüllüler olmuştu. Bu durumda Ünlüler takımının bir ismi çıkarmasına neden olmuştu. Şimdi ise büyük karar resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...

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