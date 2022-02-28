- 28 Şub 2022 - 19:28 G: 28 Şub 2022 - 19:33

Survivor Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! Her Şey Açığa Çıktı; Seyirci Göbek Atmaya Başladı! “Dualarım Kabul Oldu” Gidiyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen isim günler öncesinden belli oldu! Her şey açığa çıkarken; seyircide büyük şoku yaşadı! Adeta sosyal medyada bayram havası estiren bu durum gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Dualarım kabul oldu” yorumunda bulundu! İşte Survivor yarışmasından giden isim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her şeyin karmakarışık olduğu Survivor’da iplerde inceldiği yerden kopmuştu. Dokunulmazlık için büyük bir mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımından kazanan taraf ise Gönüllüler olmuştu. Bu durumda Ünlüler takımının bir ismi çıkarmasına neden olmuştu. Şimdi ise büyük karar resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...

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28 Şub 2022 - 19:28 Ankara- Yaşam

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