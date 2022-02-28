- 28 Şub 2022 - 19:33 G: 28 Şub 2022 - 21:05

Demet Özdemir Neredeyse Frikik Veriyordu! Önü Dümdüz; Arkası Alev Alev! Kuyruk Sokumuna Kadar Açıldı; Nefesler Kesildi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, neredeyse frikik veriyordu! Önü dümdüz elbisesinin arkası ise alev alev yaktı! Kuyruk sokumuna kadar açılan bir elbise giyerek fiziğini kanıtlayan Demet Özdemir, nefesleri kesti! Bir bakanın bir daha baktığı Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra Aşk Taktikleri isimli bir projede yer alan Demet Özdemir, tüm oyunculuk yetenekleri nefesleri kesmişti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar olduğu iddia edilen yüzükle ve Oğuzhan Koç’la görselini paylaşmıştı. Gündeme bomba gibi düşen Demet Özdemir, sosyal medyayı bir kez daha salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Şub 2022 - 19:33 Ankara- Yaşam

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