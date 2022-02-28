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28 Şub 2022 - 19:33

Demet Özdemir Neredeyse Frikik Veriyordu! Önü Dümdüz; Arkası Alev Alev! Kuyruk Sokumuna Kadar Açıldı; Nefesler Kesildi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, neredeyse frikik veriyordu! Önü dümdüz elbisesinin arkası ise alev alev yaktı! Kuyruk sokumuna kadar açılan bir elbise giyerek fiziğini kanıtlayan Demet Özdemir, nefesleri kesti! Bir bakanın bir daha baktığı Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…