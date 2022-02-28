Demet Özdemir Neredeyse Frikik Veriyordu! Önü Dümdüz; Arkası Alev Alev! Kuyruk Sokumuna Kadar Açıldı; Nefesler Kesildi! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, neredeyse frikik veriyordu! Önü dümdüz elbisesinin arkası ise alev alev yaktı! Kuyruk sokumuna kadar açılan bir elbise giyerek fiziğini kanıtlayan Demet Özdemir, nefesleri kesti! Bir bakanın bir daha baktığı Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra Aşk Taktikleri isimli bir projede yer alan Demet Özdemir, tüm oyunculuk yetenekleri nefesleri kesmişti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar olduğu iddia edilen yüzükle ve Oğuzhan Koç’la görselini paylaşmıştı. Gündeme bomba gibi düşen Demet Özdemir, sosyal medyayı bir kez daha salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.